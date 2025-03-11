中國產製進口特定熱軋扁軋鋼品 財部啟動反傾銷調查

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部關務署今天指出，中國鋼鐵股份有限公司、中龍鋼鐵股份有限公司申請對自中國產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，自即日起進行調查。

關務署表示，涉案貨品名稱為特定熱軋扁軋鋼品（Certain flat hot-rolled steel products），包含熱軋的非合金鋼及其他合金鋼，未進一步加工且未經軋壓凸紋的扁軋鋼品；用途包含建築與結構工程、汽車工業、家電、鋼管油氣管線及高壓氣體容器等。

關務署指出，已知的製造商及出口商方面，包含中國寶武鋼鐵集團有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、鞍鋼集團有限公司、鞍鋼股份有限公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、本鋼集團有限公司、北京首鋼股份有限公司、首鋼遷安鋼鐵有限責任公司及河北安豐鋼鐵集團。

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關務署表示，已知進口商則包含燁輝企業股份有限公司、裕鐵企業股份有限公司、盛餘股份有限公司、世全鋼鐵企業股份有限公司、春源鋼鐵工業股份有限公司、日商寶和通商有限公司、聯鐵企業股份有限公司及金大祥鋼鐵股份有限公司。

關務署指出，依相關資料計算112年第3季至113年第2季中國傾銷差率為23.59%。（編輯：潘羿菁）1140311