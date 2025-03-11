貿聯-KY投9億元收購瑞士商Alpha 布局鐵道高壓電纜

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）連接線束大廠貿聯-KY持續併購擴張，今天宣布將以2430萬瑞士法郎（約新台幣9.07億元）的企業價值，收購瑞士高壓電纜製造商Alpha Elektrotechnik AG公司100%股權。

貿聯透過新聞稿指出，Alpha是瑞士Pfiffner集團分拆出來的鐵道車輛事業單位，主要為高速列車及各式軌道交通工具提供高壓電纜解決方案，此次收購預計今年第2季完成，全部以現金交易方式支付。

貿聯表示，Alpha最近財會年度營收為1110萬瑞士法郎，未來加入後，可望為公司營運再挹注新動能。

在此之前，貿聯去年9月也以5150萬歐元（約新台幣18.3億元），全資收購東歐Easys s. r. o.公司，藉此強化半導體設備業務，提高客製化產品業務的產能與技術。

貿聯今天公布2024年財報，營收新台幣540.8億元，年增5.9%；歸屬母公司淨利43.96億元，更比2023年大幅成長89.7%，營收、獲利雙創歷史新高，每股純益25.41元。

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貿聯董事長梁華哲日前表示，貿聯去年營收小幅成長，獲利則大幅躍進，主因HPC（高效能運算）與SPE（半導體設備）領域的穩健需求，產品組合持續優化，推動獲利提升。

展望2025年，梁華哲指出，往年都說審慎樂觀，惟在AI帶動下，HPC業務持續快速成長，加上半導體設備相關布局到位，今年把審慎拿掉，營運就是「樂觀」。（編輯：楊蘭軒）1140311