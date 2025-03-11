加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

航運股逆勢上揚 華航走強、散裝族群有撐

2025/3/11 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）台股今天重挫，相較電子股一片綠油油，航運股逆勢上漲收紅，成為資金避風港。航空股中，華航收漲2.03%，走勢最搶眼，貨櫃三雄之一長榮，以及散裝族群新興、台航均守住紅盤。

美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，造成美股重挫，台股盤中一度大跌689點後跌勢收斂，收盤下跌388.06點，摜破年線約22231點，力守22000點之上。

相較電子股一片綠油油，航運股今年逆勢上漲收紅，成為資金避風港；上市航運類股指數今天小漲0.15%，是少數守住紅盤的族群之一，成交金額也達到新台幣168.62億元。

航空股中，華航走勢最搶眼，今天上漲0.5元，收在25.1元，漲幅2.03%；星宇航空收漲0.18%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華航2024年營收、獲利、每股盈餘（EPS）皆刷新開業以來最高紀錄；華航表示，今年將持續增班並跨大航網777F貨機今年10架也全數到位，運力提升有助營運成長動能，2月已開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，可擴展貨運版圖。

貨櫃三雄去年財報亮麗，市場期待「航海王」高股利，貨櫃三雄之一的長榮今天收紅，上漲0.89%；俄烏戰爭有望落幕，重建題材商機支撐散裝族群，新興、台航今天漲幅約1%，成為台股避風港。（編輯：楊蘭軒）1140311

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股重摔388點摜破年線 金管會：密切關注國際市場
74
更多編輯台推薦新聞：