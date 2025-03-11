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國際中橡關中國鞍山廠賣重慶廠 加強全球布局

2025/3/11 20:53（3/11 21:01 更新）
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國際中橡策略長李超儒（圖）11日在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，董事會決議關閉中國鞍山廠，盼優化資源配置，提升企業競爭力與財務表現。中央社記者潘智義攝 114年3月11日
國際中橡策略長李超儒（圖）11日在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，董事會決議關閉中國鞍山廠，盼優化資源配置，提升企業競爭力與財務表現。中央社記者潘智義攝 114年3月11日
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（中央社記者潘智義台北11日電）國際中橡投資控股公司今天董事會決議關閉中國鞍山廠，為全球策略調整的一部分，盼優化資源配置，提升企業競爭力與財務表現；董事會並通過中國重慶廠股權轉讓協議，預計1個月後完成交割。

國際中橡策略長李超儒今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，近年來中國碳黑市場產能過剩與競爭加劇，2019年至2023年中國碳黑產能持續成長，但平均產能利用率僅58%。

李超儒說明，中國進口低成本碳黑大量湧入市場，進一步壓縮價格使市場環境更加嚴峻，導致中國鞍山廠營運承壓。受市場變化影響，中國鞍山廠近5年每年平均虧損人民幣9200萬元（約新台幣4.1億元），且設備老舊，若要符合環保與技術新標準，需投入大規模升級，投資回報效益低。基於財務與長期競爭力考量，董事會決議關閉鞍山廠，優化全球產能配置。

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除了關閉鞍山廠，國際中橡董事會通過中國重慶廠股權轉讓協議，預計1個月後完成交割。本次交易股權價值以2025年1月31日為評估基礎，約為人民幣8700萬元，處分價款預計將高於重慶廠帳面淨值，交割時尚可認列處分利益。

國際中橡表示，未來將持續調整區域產能布局，北美及歐洲的產能正逐步擴充，以靈活策略應對市場變化；並將加快產品結構轉型，專注研發高附加價值的特殊碳黑應用，推動環保碳黑業務，與傳統碳黑產品互補。（編輯：楊蘭軒）1140311

#台灣證券交易所
#國際中橡
#李超儒
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