寶崴海事布局風機安裝船 與3家銀行簽署聯貸案
2025/3/12 17:20（3/12 17:31 更新）
（中央社記者潘智義台北12日電）森崴能源旗下寶崴海事工程今天與凱基銀行、新光銀行和土地銀行共同舉辦國內首宗大型風機安裝船「拓進者號（Developer）」的聯貸案簽約典禮，總金額達1.5億美元。
森崴能源表示，寶崴海事工程聯貸案是金融機構支持台灣綠色轉型的一大進程，也代表森崴集團對離岸風電產業的全方位布局與承諾。此次船舶引進除將完成台電離岸風電2期的施工，更將加速未來亞太市場離岸風電的建置。
簽約儀式由正崴集團董事長郭台強、森崴總經理暨寶崴海事工程董事長胡惠森、凱基銀行總經理許維銘、新光銀行總經理李正國與土地銀行企業金融部經理潘忞作共同出席簽署1.5億美元的聯貸案。
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寶崴董事長胡惠森指出，全球各國皆積極發展離岸風電，2024年台灣是中國以外，全球離岸風電新增裝置容量首度高居第一，加上人工智慧（AI）能源需求與減碳趨勢，預計將迎來離岸風電的黃金10年，亞太地區的海事工程量能與相關船舶將相當吃緊。
寶崴海事工程（Shinfox Far East）為亞太區海事工程公司，由森崴能源持股67%、新加坡遠東再生能源持股33%合資成立於2022年，經營團隊於海事工程領域經驗超過30年，專精於離岸風電與海事工程，擁有設計、採購、施工、安裝（EPCI）工程管理能力及海事工程解決方案。此聯貸案將加速集團在亞太離岸風電布局，掌握綠能商機。（編輯：潘羿菁）1140312
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