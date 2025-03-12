簡志誠：中華電研究院孵金雞 「科技少林寺」秀AI絕技

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（中央社記者江明晏台北12日電）中華電信研究院今天發表6項研發成果，今年有2個團隊將分拆（spin-off）創建獨立公司營運，董事長簡志誠表示，中華電研究院就像「科技少林寺」，期許「72絕技要拿出來用，不要每天在裡面打牆壁」，盼持續孵化小金雞。

中華電信今天舉辦「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，由中華電信研究院於「人工智慧、智慧聯網、元宇宙、數位信賴」4大科技領域，發表6項研發成果，皆已成功導入產、官界實際應用。

中華電信董事長簡志誠今天致詞時表示，中華電信研究院已經有70年的歷史，過去他職涯的40年中，有20年也待在研究院，自謙「只學一招半式」，可見中華電研發能量驚人；他也比喻，研究院就像「科技少林寺」，「72絕技要拿出來用，不要每天在裡面打牆壁」，期望未來持續孵化研究院小金雞，讓市值不止兆元。

中華電指出，6項研發成果中的「企業AI加速器」、「AI有聲繪本」、「AI超擬真助理」及「影像識別與推理」聚焦AI技術應用，而「沉浸式全息劇場」則結合元宇宙概念，與中華電信在全光網路與雲端運算，打造沉浸式體驗。

此外，台灣首套自主研發的「後量子安全憑證」也在活動中首次亮相，該技術已導入車聯網領域，提供安全高效的通訊解決方案，未來也將拓展至其他產業。

中華電信研究院院長蘇添財表示，今年研究院將會拆分兩家子公司獨立營運，分別為今天展出「企業AI加速器」的InventAI團隊，和展出「影像識別與推理」的團隊，由於都和現在AI發展趨勢有關，加上具備市場效果和核心技術能力，也看好未來與合作夥伴發展出海的潛力。

蘇添財指出，研究院多年來的研發成果豐沛，累積788件專利，申請中的有172件，更被視為是「金雞孵育所」，已有中華精測、中華立鼎光電、中華資安等成功案例；中華電研究院有近1300名的研發人員，未來也希望在高雄設立研發中心。

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中華電強調，inventAI已開發DeepFlow智慧分析平台、DeepVoice客戶心聲分析平台，可協助企業內部AI模型生命週期管理並加速AI模型落地，目前已成功導入政府，金融業與製造業；DeepVoice客服應用方案，可透過語音轉文字、文本分析及生成式等多項AI技術。

「影像識別與推理」的團隊則開發無人機3D智慧巡檢，可即時感知異常事件，並輔助交通案件的舉發及審理工作，提升作業效率。（編輯：楊凱翔）1140312

中華電信2025 CHT Tech Day研發成果發表會12日在台北舉行，中華電信董事長簡志誠（左5）、總經理林榮賜（右5）、研究院院長蘇添財（左3）等人比讚合影。中央社記者翁睿坤攝 114年3月12日

中華電信2025 CHT Tech Day研發成果發表會12日在台北舉行，現場展示AI超擬真助理，以自主GenAI技術打造，可減少企業服務人力及訓練成本。中央社記者翁睿坤攝 114年3月12日

中華電信2025 CHT Tech Day研發成果發表會12日在台北舉行，現場展示無人機3D智慧巡檢，可用於交通事件分析以減少警力勤務。中央社記者翁睿坤攝 114年3月12日

中華電信2025 CHT Tech Day研發成果發表會12日在台北舉行，現場展示沉浸式全息劇場，使用者透過穿戴式裝置，即可暢遊台北龍山寺虛擬世界。中央社記者翁睿坤攝 114年3月12日