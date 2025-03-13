堤維西：底特律新廠2026年底量產 獲品牌車廠訂單

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）車燈大廠堤維西今天表示，美國底特律投資建廠進度，按照計畫進行，預計2026年底進入量產，供應當地車廠車燈產品。

堤維西下午接受記者電訪說明，在底特律投資建廠，屬於集團全球布局的一環，早在美國總統川普（Donald Trump）上任前就已率先規劃，主要是取得品牌車廠客戶訂單、因應客戶實際需要。

展望未來營運策略，堤維西表示，持續推動車燈產品的CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證，提升營業額及獲利，並加快車燈產品開發速度，縮短新產品上市時間。

堤維西下午也公布2024年度財報，去年合併營收新台幣201.22億元，首次突破200億元大關，並連續3年營收創歷史新高，去年歸屬母公司業主淨利15.44億元，改寫歷史新猷，每股基本純益4.76元。

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堤維西今天也召開董事會，通過配發每股3元現金股利，配發股利金額也是歷年新高，將於6月19日股東會上討論決議。

堤維西說明，今年3月4日發布重訊，堤維西及子公司與Pilot仲裁結果，須賠付損害（含利息）共1771.8萬美元，同時Pilot須賠償堤維西美國子公司10萬美元，相關仲裁結果估列於去年第4季財務報表，使得去年每股稅後盈餘調整至4.76元。（編輯：楊凱翔）1140313