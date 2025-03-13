大陸建設看今年房市價穩量縮 將推5大案總銷近400億

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（中央社記者何秀玲台北13日電）展望今年房市，欣陸投控旗下大陸建設執行長廖淳森認為仍具剛性需求，樂觀看待房市發展，不過營建成本仍高，加上通膨因素，今年將是「價穩量縮」格局；大陸建設今年預計推5大案，總銷金額約新台幣393.3億元。

欣陸投控今天舉辦媒體交流會，廖淳森及欣陸投控執行長張方欣，分別就房市展望及3大事業，包括大陸工程、大陸建設、欣達環工發展進行說明。

房市展望方面，廖淳森說，2024年9月央行祭出第7波信用管制後，房市買氣一度冷卻至年底，但今年1、2月買氣已小幅回升，市場逐步回歸自住需求。他指出，今年房市仍具剛性需求，對整體發展持樂觀態度，但因營建成本居高不下及通膨因素影響，預估今年房市呈「價穩量縮」格局。

提及欣陸投控3大事業，欣陸投控執行長張方欣指出，大陸工程截至去年底營收存量達1298億元，創下歷史新高；去年取得多項重大標案，包括全台最大都更案南港國際單元一案、南港機廠社會住宅二區統包案、桃園鐵路地下化CJ17區段標，以及台北捷運環狀線CF690B標與CF670標工程。

張方欣指出，未來大陸工程將持續聚焦交通基礎建設專案（如捷運、鐵路），並評估電纜洞道等新領域工程項目，進一步擴展業務版圖。

大陸建設事業方面，廖淳森說，今年預計推出5大住宅專案，包括台北市大安區學府段、南港區南港段、信義區雅祥段，以及新竹縣竹北市大學段、台中市南屯區楓溪段，合計總銷金額約393.3億元。

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此外，因應市場需求，30至50坪產品將占2025年推案的79%，未來新案開發將持續聚焦雙北、台中、新竹及桃園等地區。

欣達環工方面，在取得南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程後，營收存量達到647億元；高雄市橋頭再生水廠、南科嘉義園區污水處理廠、台南市城西垃圾焚化廠將在未來2年陸續進入營運階段，可望持續貢獻穩定營收。（編輯：楊蘭軒）1140313