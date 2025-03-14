台積電漲4元 台股早盤收復22000點
2025/3/14 09:24（3/14 09:36 更新）
（中央社記者曾仁凱台北14日電）台股經昨天尾盤急殺，終場跌316.68點，收在全日最低點21961.68點，失守22000點大關，今天開盤跌深反彈，早盤上漲逾百點，收復22000點大關，台積電由黑翻紅，股價上漲4元至969元。
至9時5分，加權指數小漲1.28點，至21962.96點。代表中小型股票的櫃買指數則維持平盤之上。
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台積電早盤漲4元至969元；鴻海最多上漲1.5元至169.5元；聯發科最多上漲40元至1430元。
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