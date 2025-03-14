長興去年獲利年增22% 每股賺1.56元配息1.2元

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（中央社記者潘智義台北14日電）長興材料工業今天公告2024年歸屬母公司稅後淨利新台幣18.35億元，年增22%；每股稅後盈餘1.56元。

長興材料說明，2024年營收441.91億元，成長4.1%；營業利益21.7億元，年增13.32%。受惠於成本有利及產品組合優化，2024年獲利增幅優於營收增幅。

長興表示，董事會通過2024年度股利分配案，擬以盈餘發放每股現金股利1元、資本公積發放每股現金股利0.2元，合計每股現金股利1.2元；以長興今天收盤價28.8元計算，現金殖利率約4.17%。

長興指出，2024年3大事業部門營收占比分別為合成樹脂47.7%、電子材料25.5%、特用材料26.3%，其中特用材料因產能開出，營收成長較顯著，拉高特用材料營收比重；合成樹脂、電子材料營收則與2023年相當。整體而言，2024年營收成長且原料成本下降，3大事業部門獲利表現均優於2023年。

長興解釋，特用材料因新產能加入，帶動銷量成長，對整體營收、獲利成長貢獻提升，今年特用材料仍將提升生產效率、持續優化產品組合。

長興表示，合成樹脂即使面對中國市場復甦緩慢，去年在中國仍維持穩定銷量，亞太、北美等海外市場銷量顯著增加，去年合成樹脂整體銷量也成長。

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電子材料方面，長興強調，2024年乾膜光阻、機密設備出貨與2023年持平，不過高階精密設備出貨比重提升，獲利也成長。

此外，長興電子材料部門，乾膜光阻2025年可望隨整體印刷電路板（PCB）產業穩定成長；精密設備部門將因ABF載板市況回升帶動需求外，也將進入半導體高階封裝設備領域，並於台、日、歐美及中國市場分別擬訂市場拓展策略。（編輯：楊凱翔）1140314