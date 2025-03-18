關稅戰之際 鴻海印度廠4月開始生產蘋果耳機
2025/3/18 10:58（3/18 11:11 更新）
（中央社記者李晉緯新德里18日專電）美國總統川普（Donald Trump）宣布4月2日起將實施對等關稅，關稅戰箭在弦上之際，印度新聞信託社（PTI）指出，鴻海位於印度的海德拉巴工廠，將於4月起開始生產蘋果耳機AirPods。
PTI引述消息來源，指鴻海位於印度海德拉巴（Hyderabad）的工廠將開始生產AirPods耳機，時間定在4月，若消息屬實，這將是蘋果繼iPhone手機後，在印度生產的第2種產品。
印度經濟時報（Economic Times）報導，這座工廠是鴻海2023年投下4億美元（約新台幣131億元）興建。
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據傳，在印度生產的AirPods預料將出口到美國、歐洲等市場。
根據「印度手機暨電子產品協會」（ICEA）的資料，印度對進口的可聽式裝置、穿戴式裝置徵收20%的關稅，ICEA表示，若能避免美國的對等關稅，印方將能從中獲益。（編輯：唐佩君）1140318
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