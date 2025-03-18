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中國傾銷衝擊印尼 紡織業台商：憂大規模裁員引暴動

2025/3/18 19:37（3/18 20:18 更新）
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印尼紡織業近年因中國傾銷而陷入困境，截至去年6月，已有21家紡織廠關閉，官方估計，另有31家面臨倒閉危機。圖為台商賴煥澤位於雅加達近郊唐格朗的紡紗工廠。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
印尼紡織業近年因中國傾銷而陷入困境，截至去年6月，已有21家紡織廠關閉，官方估計，另有31家面臨倒閉危機。圖為台商賴煥澤位於雅加達近郊唐格朗的紡紗工廠。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
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（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）中國廉價紡織品大量湧入印尼，使紡織業面臨前所未有的挑戰，已有大廠宣布破產而裁員，官員表示有更多紡織廠可能倒閉。在印尼逾20年的台商擔憂，中國傾銷持續恐造成大規模裁員甚至引發暴動。

塔納阿邦（Tanah Abang）是雅加達最大的服飾批發市場，走進商場，店家的叫賣聲此起彼落，各式衣褲、襪子和頭巾等商品琳瑯滿目，其中不乏來自中國的廉價品。最便宜的衣服一件僅售3.5萬印尼盾（約新台幣70元），低廉價格吸引批發商與顧客搶購，但同時也對本土紡織業造成嚴重衝擊。

在印尼從事紡織業逾25年的台商賴煥澤表示，印尼紡織業最近深受中國廉價品衝擊，他指出，近年中國業者採取更激進的手段，透過走私將滯銷品或被取消訂單的庫存，低價銷往東南亞，嚴重影響本地市場的競爭力。

印尼紡織業近年因中國傾銷而陷入困境，截至去年6月，已有21家紡織廠關閉，當時官方估計，另有31家面臨倒閉危機。最近一起大規模裁員是印尼紡織巨頭斯里泰克斯（Sritex）2月底停止營運，解僱1萬多名員工，標誌著印尼紡織業低迷下的首起大規模裁員事件。

印尼官員坦承，中國因美國關稅政策而生產過剩，將出口轉向包括印尼在內的開發中國家，更表示，去年已有60間紡織公司計劃裁員，今年裁員人數恐高達28萬人。

賴煥澤認同印尼官員的說法，並說：「只要中國進來1件紡織品，如1條褲子或1件衣服，這邊的生產商就會少（製作）1件，這就是惡性循環。」他補充，以製襪工廠為例，因訂單減少，2月已關了2、3間，至於不織布的訂單也減少約5成。

賴煥澤向中央社透露，已有多家紡織業者計劃裁員，至於自家的紡紗廠近年也凍結人事，不再增聘員工，員工離職後不補缺，以減少開支。

賴煥澤表示，大量中國廉價紡織品湧入印尼，讓許多印尼華裔企業主因無法與之低價競爭而感到不滿，他們更擔憂，若傾銷現象持續，紡織廠大規模裁員恐將引發社會動盪，甚至可能重演98暴動。

98暴動是指1998年5月印尼雅加達、棉蘭、巨港、梭羅和泗水等城市，出現由暴徒發動的一系列針對華裔社群的屠殺。

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印尼紡織業者普遍對未來持悲觀態度，僅期盼政府能加強打擊非法走私，並提升本土產業。

賴煥澤認為，除非中國經濟能恢復過去榮景，否則走私傾銷的情況只會持續下去，他感嘆「印尼紡織業回不去了」，並坦承若未來訂單持續減少，不排除不再生產，提早退休。（編輯：田瑞華）1140318

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中國傾銷下，印尼紡織業台商透露，因訂單減少，2月已有2至3間製襪工廠關閉，不織布訂單也減少約5成。圖為雅加達塔納阿邦批發市場外販售襪子的店家。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
中國傾銷下，印尼紡織業台商透露，因訂單減少，2月已有2至3間製襪工廠關閉，不織布訂單也減少約5成。圖為雅加達塔納阿邦批發市場外販售襪子的店家。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
中國傾銷下，雅加達塔納阿邦服飾批發市場內，最便宜的衣服一件僅售3.5萬印尼盾（約新台幣70元），低廉價格吸引批發商與顧客搶購，但同時對本土紡織業造成嚴重衝擊。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
中國傾銷下，雅加達塔納阿邦服飾批發市場內，最便宜的衣服一件僅售3.5萬印尼盾（約新台幣70元），低廉價格吸引批發商與顧客搶購，但同時對本土紡織業造成嚴重衝擊。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
印尼紡織業台商賴煥澤表示，大量中國廉價紡織品湧入印尼，讓許多印尼華裔企業主因無法與之低價競爭而感到不滿，他們更擔憂，若傾銷持續，紡織廠大規模裁員恐將引發社會動盪。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
印尼紡織業台商賴煥澤表示，大量中國廉價紡織品湧入印尼，讓許多印尼華裔企業主因無法與之低價競爭而感到不滿，他們更擔憂，若傾銷持續，紡織廠大規模裁員恐將引發社會動盪。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月18日
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