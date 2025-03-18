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第3波青安房貸查核擴及舊戶 台銀土銀3200戶疑非自住

2025/3/18 19:41
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（中央社記者張璦台北18日電）杜絕新青安轉租、人頭戶等濫用亂象，財政部與公股銀啟動第3波青安房貸查核，範圍包含適用利息補貼的新、舊貸戶。據悉，國營的台銀、土銀一共有3200多件為疑似違規戶，目前正在與貸款人接洽，收回政府及銀行補貼的利息。

財政部轄下8大行庫2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款，青安貸款並於2023年8月1日起放寬各項條件，即外界俗稱的「新青安」。

貸款利率方面，青安貸款在2022年3月時因應央行升息，公股銀以自有資金補貼利率半碼（0.125個百分點）；新青安推出後，內政部住宅基金追加補貼，目前行庫、住宅基金合計補貼2碼。

為杜絕新青安轉租、人頭戶等濫用亂象，政府啟動跨部會清查，繼前2波查核完成後，近期財政部與公股銀啟動第3波查核，由於新、舊戶均適用利息補貼，所以這次擴大範圍至目前尚未還款完畢的舊青安貸款戶。

據了解，土銀第3波有1304戶是疑似違規者，截至2月底，已確定175戶違規，以出租為主、且幾乎沒有人頭戶，目前已收回此175戶的政府及銀行補貼息，其餘積極與借款人協商處理中。

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另一間純國營行庫台灣銀行，第3波查核的疑似違規件數則有約1900件，目前已追回補貼超過750件、金額逾千萬元。

由於青安房貸以台銀、土銀為承作大宗，因此預估其他泛民營公股銀行的第3波疑似違規戶數較少。據悉，其中一間泛民營公股行庫第3波疑似違規件數有約400多件。（編輯：翟思嘉）1140318

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