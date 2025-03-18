加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟
首頁 / 證券
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 證券

台股收漲三大法人由賣轉買 外資賣超力道減

2025/3/18 20:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北18日電）台股今天漲153.04點，收在22271.67點，三大法人由賣超轉買超，合計買超23.84億元，而外資已連16日賣超，但賣超金額較昨天的百億元規模，縮減至約46億元。

今天三大法人包括外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計買超23.84億元；其中，自營商賣超38.15億元，投信買超108.05億元，外資及陸資賣超46.06億元。

根據證交所資料，外資賣超前5名，第一名為鴻海1萬6851張，第二名為仁寶為1萬5590張，其他依序為中信金、群益台灣精選高息、元大金。

外資買超前5名，第一名為群創3萬4073張，第二名為復華台灣科技優息2萬4264張，其他依序為陽明、元大台灣價值高息、大成鋼。

google news透過 Google News追蹤中央社

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，近期台股跌破年線，不過本週正值輝達（NVIDIA）舉辦GTC大會，今天出現跌深反彈，只是力道還不強，K線留了上影線，同時指標股也無特別走強，顯見投資者進場意願還不高。

他認為，主要因大環境，尤其是美國總統川普（Donald Trump）祭出的關稅政策帶來的影響，市場仍有一定疑慮，造成台股指數走勢較弱，短線還有機會出現反彈，且近期有輝達題材等利多，將影響美國科技股與台股AI人工智慧股走勢。（編輯：楊凱翔）1140318

輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
集邦：輝達第2季推出GB300晶片 系統第3季出貨放量
17
更多編輯台推薦新聞：