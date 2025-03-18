彰銀：今年股利配發率可望成長 審慎承作土建融新案

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（中央社記者張璦台北18日電）彰銀今天表示，近3年整體股利配發率皆在7成以上，由於2024年獲利表現佳，今年配發率可望優於去年。預期今年房市呈現量縮、價格震盪整理局面，彰銀將聚焦無自用住宅貸款，並審慎承作土建融新案，控管不動產放款的集中度。

彰化銀行今天召開線上法人說明會，由副總經理鄧秀娟主持，會中公布2024年全年獲利及營運概況，2024年累計合併稅後盈餘達新台幣149.45億元、創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.33元。

鄧秀娟指出，彰銀核心業務受惠於台灣出口暢旺與金融市場交易活絡，推升整體營運動能。授信業務方面，2024年整體授信餘額成長10.63%，其中，房貸業務與中小企業放款分別較去年成長12.33%與12.03%。存款業務方面，整體存款較去年成長9.9%，其中台幣與外幣存款分別增加11.74%與4.84%。

針對股利政策，彰銀表示，近3年的整體股利分配率皆在7成以上，對今年股利發放抱持樂觀態度，且整體分配率可望優於去年，並會以未來營運穩健發展及獲利持續成長為依據，就各項指標綜合考量，實際配發金額將待董事會通過後，再發布重訊對外說明。

談及房市展望，彰銀認為，央行推出新一波信用管制措施後，民眾購屋態度轉趨保守觀望，預期今年房市交易量將會下降，房價進入震盪整理階段，購屋議價空間會比較大；面對市場變化，彰銀會持續聚焦無自用住宅貸款，配合政策性房貸業務以及都更危老放款，一般土建融放款新案則會審慎承作，以控管不動產放款的集中度。

展望2025年，彰銀認為，全球經濟有望呈現溫和成長，但仍須關注美國貿易政策變數、地緣政治衝突及中國經濟恢復程度等風險。

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彰銀預期，國內經濟則在人工智慧（AI）商機帶動下，加上就業市場穩定與內需強勁，預期整體景氣仍可維持「內外溫熱」態勢。

彰銀表示，今年逢創立120週年，將聚焦調結構、拉利差、增手收、重協銷、擴數位、強財務、顧品質、守法遵等8大發展方向，提升服務品質，強化營運與獲利能力。（編輯：楊蘭軒）1140318