玉山金看好亞資中心財管商機 砸27.62億併保德信投信

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北18日電）金融業整併又一樁，玉山金今晚宣布將以新台幣27.62億元取得保德信投信91.2%股權。總經理陳茂欽指出，擁有投信子公司後，除能提供客戶更多元的投資服務，也能發行屬於玉山的基金。

玉山金總經理陳茂欽、資深協理林俊佑今晚在證交所召開重訊記者會說明，董事會今天決議通過長期股權投資案，將取得美國保德信金融集團旗下保德信投信的91.2%的股權，投資金額約27.62億元。

陳茂欽說明，不論是財管2.0或亞洲資產管理中心政策，擴大玉山金的金融版圖是重要政策，玉山金在邁向第4個十年，除壯大金控、銀行的版圖，也希望完善證券生態圈，而投信將扮演重要角色。

林俊佑指出，金管會政策讓台灣更有競爭力，玉山將配合主管機關積極進入亞洲資產管理中心高雄專區，希望能第1波適用相關政策規範，提供VIP客戶更多商品服務。

林俊佑說，投信是資產管理配置重要的一環，去年主管機關開放相關投資法令規範，玉山金看到機會盼透過投信讓客戶在玉山有一站式服務。

截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約為1608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM754億元，全委代操25件、AUM共853億元。

陳茂欽指出，投資保德信投信91.2%的股權將以現金交易、國內交割，交易價金27.62億元的支付方式則來自金控帳上現金或是發行短期商業本票支應。他也強調，對於股利配發不會有影響。

談及併購產生的綜效，陳茂欽表示，若是玉山的理財客人可在銀行往來，在玉山證下單買賣股票或複委託等業務，但對玉山金來說，若有投信子公司更能提供客戶多元投資服務，並發行屬於玉山的基金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

玉山金董事長黃男州透過新聞稿表示，因應台灣金融市場進入金控2.0，玉山除有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。

玉山金指出，未來將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長。（編輯：潘羿菁）1140318