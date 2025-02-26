玉山金黃男州：股利以現金為主 最適配發率約8成

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（中央社記者羅元駿台北26日電）玉山金董事長黃男州今天指出，考量金控的擴大與發展，玉山金合適的股利配發率約為80%，未來也將以現金股利為主。受惠於金管會開放數位保險公司政策，玉山也會持續評估。

玉山金今天召開2024年第4季法說會，黃男州、金控總經理陳茂欽、科技長張智星、財務長程國榮與玉山證券總經理陳烜台等高階主管出席。

玉山金2024年自結稅後淨利為新台幣260.8億元、年增率20.1%，每股稅後盈餘（EPS）為1.63元；子公司玉山銀行稅後淨利245.3億元、年成長25.4%，玉山證券淨利21.8億元、年成長68.8%，獲利皆創歷年新高。

黃男州說，玉山金獲利要隨規模提升而成長，而玉山金合適的股利配發率約為80%，而未來大部分也將以現金股利為主，因配發股票股利會讓股本增加。

黃男州說明，玉山金目前資本額為1599.58億元，在所有金控中排名第4，考量未來要不斷成長，在成長過程中為資本額擴大預留空間。

展望今年銀行營運表現，黃男州指出，授信成長預估有10%空間、存款估有3000億元成長空間，約8%至9%成長率，尤其注重活期存款的增長。手續費收入估有雙位數成長，保險則考量相對穩定投資環境，今年估有20%以上成長，進而帶動財富管理成長。

玉山銀2024年海外分、子行稅前獲利突破100億元，稅後淨利成長13.4%，合計貢獻銀行獲利32.2%，整體海外分行獲利排名國銀第2。

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黃男州表示，海外分行稅後淨利約80億元，其中獲利較好的市場為香港和新加坡分行；雖然日本3據點獲利排不上海外前5，但看好日本長期發展潛力。

保險業部分，黃男州說，對於主管機關開放業者申設數位保險公司，玉山本來就有評估，加上保險業將在2026年接軌保險新制，玉山會評估趨勢變化，並思考金控版圖擴展機會。（編輯：林家嫻）1140226