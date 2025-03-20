台泥發行115億元綠色可轉債 強化歐洲低碳項目

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（中央社記者何秀玲台北20日電）台泥今天宣布成功發行3.5億美元（約新台幣115.6億元）的綠色海外無擔保可轉換公司債，為今年以來台灣最大規模的國際可轉債籌資案。

台泥指出，募集資金將用於增資台泥荷蘭控股公司TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。

台泥也強調，此發行獲得發行金額3倍的超額認購，配售的投資人數目，來自歐洲及美國占比超過51%，長線投資人（Long Only Investors）占比超過25%；全球ESG投資需求持續上升，此次發行吸引眾多國際長期基金及機構參與。

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台泥也表示，此次發行由摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任獨家全球協調人，星展銀行作為共同主辦承銷商，並獲得國際機構ISS-Corporate對台泥綠色融資框架的認證。ISS-Corporate涵蓋環境效益、資金用途透明度及企業永續發展策略等多項指標，此認證也進一步提升台泥綠色融資框架的國際信譽。

繼2024年12月台泥發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），總額達新台幣80億元後，台泥表示，此次綠色海外可轉換公司債的發行，不僅為台泥的全球減碳增綠策略提供資金支持，也為未來爭取更多綠色融資機會奠定基礎。（編輯：林家嫻）1140320