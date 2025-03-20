中油簽阿拉斯加天然氣買賣意向書 爭取投資參與權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）深化台美能源合作，中油今天在台北中油大樓簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI），依據協議，中油將採購阿拉斯加LNG，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。

該意向書由台灣中油總經理張敏及Alaska Gasline Development Corporation（AGDC）總經理Frank Richards代表簽署，並由兼程來訪的阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）及經濟部部長郭智輝共同見證。

中油透過新聞稿說明，阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）計畫為美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC與主要開發商Glenfarne Group, LLC（Glenfarne）合作積極推動的液化天然氣出口專案，該計畫未來將成為美國LNG出口設施中距離台灣最近的LNG供應來源，無須通過巴拿馬運河，可有效縮短航運時間，降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。

AGDC已與Glenfarne完成計畫開發協議，將共同開發Alaska LNG計畫。

Glenfarne為一家能源和基礎設施資產公司，專注於開發擁有營運及產業管理，業務遍及美洲市場，擁有近50個可再生能源電網天然氣和LNG出口計畫，共分布於9個國家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中油補充，美國過去限制阿拉斯加州液化天然氣開採，但美國總統川普上任後有所突破；目前尚未敲定購買量，未來可視台灣需求購買。此外，中油也爭取投資阿拉斯加液化天然氣參與權，如此將成為除了卡達及澳洲外第3個LNG氣源供應國。

經濟部表示，這次雙方簽署意向書，不僅深化台美能源夥伴關係，也為台灣能源供應多元化奠定良好基石。雙方在簽署意向書後，會儘速展開採購與投資細節的協商，達成互利雙贏的合作目標。（編輯：楊凱翔）1140320