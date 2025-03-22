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美國關稅政策反覆影響市場 法人：後市靜待利空鈍化

2025/3/22 15:27
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（中央社記者張建中台北22日電）台股本週上漲241.05點，漲幅約1.1%，收在22209.1點，逼近年線22304點。法人表示，美國關稅政策反覆持續影響市場走向，除追蹤觀察政策變化，投資人宜靜待政策利空鈍化。

安聯投信台股團隊指出，美國關稅政策反覆，以及市場憂心相關政策不確定性可能對經濟前景造成影響，台股觀望氣氛濃厚，近期走勢震盪，大致維持大區間整理格局。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，市場持續關注美國後續關稅政策，尤其對於美國物價影響備受矚目，預期市場未來將依經濟數據及政策變化震盪調整。

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永豐投顧指出，美國即將於4月2日公布「對等關稅」措施，本週又出現對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國」議題，預期美國關稅政策將是近期市場一大變數。

安聯投信台股團隊表示，市場氛圍轉趨保守，信心也面臨挑戰，可能牽動原本能接受的評價，投資人宜靜待美國關稅政策利空鈍化。（編輯：張均懋）1140322

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