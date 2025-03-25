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對抗中國壟斷 法日聯手打造歐洲首座稀土回收廠

2025/3/25 07:30
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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）面對中國稀有金屬的全球壟斷，法國與日本聯手，動工打造歐洲首座稀土回收廠，也將是西方最大的分離重稀土製造廠，盼為歐洲戰略產業帶來革命。法方表示，不僅將對抗中國的壟斷地位，更確保法、日的產業主權。

法國主要稀土開發與諮詢新創公司Carester旗下的Caremag為歐洲磁鐵回收先驅。17日，該企業新建的稀土回收工廠於法國西南部正式動工。獲得日本投資者和法國政府資助，目的是讓兩國在面對中國時，能確保在戰略金屬上的主權。

全球能源和數位轉型相當依賴被稱為稀土的戰略材料，然而這項關鍵資源無論是開採或是精煉，主要都由中國控制，對歐洲國家構成極大挑戰。

為應對這種依賴，法國透過Caremag的稀土回收工廠，回收和提煉這些關鍵金屬。在大量資金的支持下，該計畫有望改變歐洲稀土產業，加強科技主權。

這座稀土回收廠將是全球在中國之外的第一座重稀土元素分離廠。這項計畫對於電動機和風力渦輪機都具有戰略意義。工廠預計將於2026年底完工，據信汽車大廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）已簽約成為客戶。

為了對抗中國在戰略金屬上的壟斷，Carester目的昭然若揭：產業主權。法國能源轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）表示，Caremag的這座工廠「將使其能夠獲得中國處於壟斷地位的技術，因為中國供應歐洲98%的市場」。

稀土及其所含的永久磁鐵都具有抗消磁的特性，在能源轉換中扮演重要角色，在電子產業中也發揮關鍵作用，用於電動汽車馬達、風力發電機、機器人和泵浦等。

工廠運作後預計每年能回收2000噸永久磁鐵以製造約800噸輕稀土，是電動馬達不可或缺的金屬。同時預計能提煉5000噸精礦，以生產600噸分離重稀土，也就是氧化鏑和氧化鋱，為超強磁鐵的關鍵元素，等同於約目前全球產量的15%。

以此產量，該廠不僅將成為歐洲第一座稀土回收廠，更是西方世界最大的分離重稀土製造廠。Carester主席卡宏寇特（Frédéric Carencotte）告訴法新社，「這代表歐洲在永磁稀土領域邁向獨立的重要一步」。

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整個計畫獲得日本和法國共2.16億歐元（約新台幣77億元）的資助。其中1.1億歐元來自「日本石油天然氣金屬礦物資源機構」（JOGMEC）、岩谷產業（Iwatani）等日方夥伴投資；1.06億則來自法國政府的補助、借貸和抵免。

除了對抗中國壟斷所帶來的價格與戰略主權風險，這座工廠也有環保企圖。工業部長費拉奇（Marc Ferracci）23日在一篇談及法國地下金屬開採的專訪中強調，「這座工廠的目標不僅是提取稀有金屬，更是轉化和回收這些金屬」。（編輯：唐佩君）1140325

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