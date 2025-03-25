加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

AI需求強勁 2月工業生產指數創同期最高年增17.91%

2025/3/25 16:14（3/25 20:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，經濟部25日公布2月工業生產指數為92.44，年增17.91%，其中製造業生產指數92.76，年增18.95%，指數皆為歷年同期新高，連續12個月正成長。（中央社檔案照片）
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，經濟部25日公布2月工業生產指數為92.44，年增17.91%，其中製造業生產指數92.76，年增18.95%，指數皆為歷年同期新高，連續12個月正成長。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北25日電）受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，經濟部今天公布2月工業生產指數為92.44，年增17.91%，其中製造業生產指數92.76，年增18.95%，指數皆為歷年同期新高，連續12個月正成長。

累計今年前2月工業生產指數為94.28，年增10.88%；製造業生產指數為94.59，成長11.58%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經濟部今天公布2月工業生產指數統計，受惠高效能運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求熱絡，帶動12吋晶圓代工、伺服器等產品持續增產，今年前2月電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業平均生產指數均創歷年同期新高，分別年增17.97%、30.42%。

傳統產業部分，受市場供給過剩及海外同業低價競爭，部分廠商產線排修或減產因應，今年前2月基本金屬業、化學材料及肥料業、汽車及其零件業平均生產指數分別年減9.00%、1.80%、11.62%；機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增11.32%。（編輯：潘羿菁）1140325

#經濟部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：