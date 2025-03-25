AI需求強勁 2月工業生產指數創同期最高年增17.91%

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（中央社記者劉千綾台北25日電）受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，經濟部今天公布2月工業生產指數為92.44，年增17.91%，其中製造業生產指數92.76，年增18.95%，指數皆為歷年同期新高，連續12個月正成長。

累計今年前2月工業生產指數為94.28，年增10.88%；製造業生產指數為94.59，成長11.58%。

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經濟部今天公布2月工業生產指數統計，受惠高效能運算、人工智慧應用及雲端資料服務需求熱絡，帶動12吋晶圓代工、伺服器等產品持續增產，今年前2月電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業平均生產指數均創歷年同期新高，分別年增17.97%、30.42%。

傳統產業部分，受市場供給過剩及海外同業低價競爭，部分廠商產線排修或減產因應，今年前2月基本金屬業、化學材料及肥料業、汽車及其零件業平均生產指數分別年減9.00%、1.80%、11.62%；機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增11.32%。（編輯：潘羿菁）1140325