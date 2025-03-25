預算遭大幅刪減 數發部獨立遊戲開發獎勵計畫喊卡

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（中央社記者蘇思云台北25日電）數發部數產署今年預算遭大幅刪減51%，數產署今天證實，「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」確定喊卡，計畫影響經費約新台幣1400萬元，雖無法補助獨立遊戲研發支出，但會保留行銷推廣部分，積極帶業者參加展覽。

數發部數位產業署盼提升台灣獨立遊戲開發能量，日前公告「獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫」，希望透過獎勵方式，為遊戲團隊提供不同階段的研發資金。其中，產品化加值計畫總獎勵金最高為新台幣400萬元，開發獎勵計畫最多提供160萬元，原規劃業者申請到今年2月14日止。

不過，數發部一部兩署預算原編列新台幣86.59億元，但今年預算遭刪減41%。其中，數產署預算45.38億元，刪減數23.22億元，刪減幅度高達51%，由於需要維持基本法定業務運作，相關計畫也有調整。

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數產署今天晚間證實，數產署今年整體預算刪減規模很大，已沒餘裕補助獨立遊戲研發支出，獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫實際影響經費約1400多萬元，其中，針對前期研發階段的「開發獎勵計畫」，與推進上市階段的「產品化加值計畫」，全數都受影響，因此雖然先前有對外公告，但確定無法提供業者相關獎勵。

數產署官員表示，會保留行銷推廣部分，也會帶獨立遊戲業者參加台北國際電玩展等展覽，這部分所需經費較少，且較多獨立遊戲業者可參與。另外，根據產創條例，獨立遊戲業者研發支出可申請研發投資抵減。（編輯：楊凱翔）1140325