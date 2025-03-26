鴻海、建漢陸續出脫持股 台揚全額交割連摜8根跌停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日）衛星通訊系統及器材廠台揚自台灣證券交易所3月14日公布於18日打入全額交割股後，15日起迄今股價連續8個交易日跳空跌停，今天跌停價13.05元，較3月14日30.1元呈現腰斬，跌幅達56.64%。

前鴻海集團旗下衛星通訊廠台揚自2020年至2024年呈現連續虧損，累積虧損達新台幣23億元，超過股本1/2；2024年稅後淨損擴大至11.46億元，每股虧損4.55元，創下史上最大虧損表現。

繼鴻海出脫台揚持股後，鴻海集團的建漢也陸續出脫持股，建漢在台揚的董事席次因持有台揚股權比例低於選任時的1/2，自動解任；目前建漢已退出台揚董事會，對台揚持股約8%多。

由於台揚每股淨值低於5元，自3月18日起遭列為全額交割股，股價自3月17日起已連續8個交易日跳空跌停，股價跌幅逾5成。

台揚主要生產衛星地面接收模組，為高軌衛星領域，主要市場並非低軌衛星。

台揚先前法人說明會指出，針對美國地球同步軌道衛星（GEO）營運商提供客戶Ka波段（頻率在26.5至40GHz）的無線電波波段設計代工業務，OEM Ka波段用戶提供適用於各種應用的終端，包括固定住宅、航空、航海、陸地移動和網關射頻模組。

低軌衛星（LEO）方面，台揚在設計和製造使用者終端射頻方面擁有豐富的經驗和能力前端技術，包括收發器、平板AESA、天線測量和測試等。

透過 Google News 追蹤中央社

台揚說明，為一級低軌衛星營運商和系統整合商提供低雜訊降頻器（LNB）和升頻模組（BUC），並且還致力於開發多個相控陣天線的設計代工等。

證交所3月14日公布台揚18日打入全額交割股，台揚財務長也在3月14日調整，由總經理特別助理游勝雄接任原財務長邱淑卿的工作。（編輯：張良知）1140326