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川普新關稅可望較預期溫和 亞股多收高

2025/3/26 17:58
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（中央社香港26日綜合外電報導）美國總統川普下週公布的關稅計畫可能不若先前預期嚴重，市場持續抱持這份希望，促使亞洲股市今天多半走揚。儘管如此，川普政策及美國經濟走向不確定性仍持續削弱樂觀情緒。

法新社報導，隨著白宮所謂的4月2日「解放日」逐漸逼近，投資人準備迎接一波影響廣泛的進口商品關稅，各界已示警相關措施可能導致全球貿易元氣大傷、經濟陷入衰退、通膨再度升溫。

但川普（Donald Trump）及其他華府官員暗示，新措施可能較原先預期的更具針對性，部分國家所受衝擊會比其他國家更大。這給予投資人一線希望，認為有機會避開最糟的情況。

市場原本憂心美國的強硬政策將重創企業財務，導致股市近幾週大幅下挫，如今出現華府態度放緩的跡象，這讓華爾街股市收復失土，連日收紅。

亞洲股市本週以來走勢分歧，如今也跟進美股漲勢。

香港股市昨天因投資人獲利了結及拋售科技股而重挫逾2%，今天則小幅收高。東京、雪梨、首爾、威靈頓股市也收漲。

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雅加達股市今年以來因印尼經濟狀態堪憂，面臨沉重賣壓，但今天彈漲逾3%。

上海、台北股市微幅收低。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140326

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