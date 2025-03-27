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2014年油價高虧損反較少？ 台電：煤價影響發電成本

2025/3/27 15:16（3/27 16:19 更新）
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媒體報導2014年油價比目前還高，但當時台電虧損比現在少。台電澄清，當時影響發電成本較大的是煤價、而非油價。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北27日電）媒體報導2014年油價比目前還高，但當時台電虧損比現在少。台電澄清，當時影響發電成本較大的是煤價、而非油價；2011至2012年煤價約每公噸120美元，2014年下降至約66美元。

台電指出，相較之下，2022年燃煤比例雖已下降，但受俄烏戰爭影響國際燃料價格飆漲，2022年平均煤價飆漲至367.44美元，最貴時甚至超過400美元，致當年售電成本由每度約3元增加至4元，進而產生鉅額虧損。

台電透過新聞稿強調，近期國際燃料價格雖有回穩，但仍較2016至2020年均價高出6成，例如2025年煤價預估每噸120到130美元、氣價每立方公尺15.4元，遠高於疫情前5年均價的煤價80美元、氣價9元。

台電補充，以2015年的能源結構來看，即使在當年核能發電占比16%、火力發電占比78%的情況下，以2023年燃料價格的水準合算，每度電售電成本亦將提升至近4元，與目前售電成本相當，因此近年俄烏戰爭致國際燃料價格大漲，才是台電虧損主因。

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台電重申，燃料價格才是影響發電成本的主要因素，2008年至2011年間核電占比較現在高，但當時煤價上漲也導致電價大漲，所以核電不管是4%還是16%對電價的影響都有限。

台電表示，以台灣自己的歷史比較是如此，與核電占比30%的韓國相比亦如此，這也代表無論跨時比較和跨國比較都顯示，國際燃料價格才是影響發電成本的主要因素。（編輯：潘羿菁）1140327

#俄烏戰爭
#台電
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