美祭關稅 車輛公會：政府不應主動降稅避免衝擊產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅，車輛公會傍晚指出，對台灣汽車整車影響不大，呼籲政府制定關稅政策時，全面審慎評估，綜合考慮產業長遠發展，不需要主動調降汽車整車進口關稅，避免衝擊台灣汽車及汽車電子相關產業。

川普（Donald Trump）今天宣布，將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅，也包含在海外組裝後再運回美國銷售的美國品牌汽車，政策將於4月2日生效，目的促使汽車製造業回流美國。

新一輪關稅將適用在外國製造的汽車、輕型卡車，以及引擎、傳動裝置等特定汽車零配件。適用美墨加貿易協定的汽車零配件將繼續享有關稅豁免，直到相關部門制定針對非美生產零配件徵收關稅的程序。

車輛公會傍晚透過新聞稿聲明，美國加徵汽車25%關稅，對台灣汽車整車影響並不大，川普加徵關稅的目的，也是要推動製造業回流。

公會指出，關稅是國際貿易與產業發展的重要政策籌碼，美國小客車的關稅稅率在加徵前為2.5%，但是在美國受歡迎的皮卡車（Pick up），關稅稅率仍維持25%，目的就是要將汽車生產製造留在美國國內。

車輛公會指出，目前台灣甚少有汽車出口至美國，公會引述財政部統計，台灣從美國進口小汽車約新台幣303億元，台灣出口到美國約新台幣30億元，出口到美國的金額較少。

公會指出，汽車進口關稅涉及貿易平衡問題，相關政策需要審慎評估，建議政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅，避免嚴重衝擊台灣的汽車及汽車電子相關產業，進而對整個汽車產業鏈從上游到下游造成難以挽回的影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

車輛公會表示，若台灣小客車的進口關稅稅率，由17.5%直接降至0%或2.5%，除了國家稅收損失外，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶影響國內汽車產業上中下游供應鏈以及車輛電子產業的發展。

公會表示，台灣汽車產業成為台灣資通訊（ICT）產業進入汽車供應鏈的平台，2024年台灣汽車產業及汽車電子產值，合計已達新台幣9948億元，此刻正是台灣汽車相關產業轉型及升級的關鍵時刻。（編輯：潘羿菁）1140327