捷克官方團訪半導體供應鏈 宏廣新技前進布拉格

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台積電歐洲首座晶圓廠去年8月在德國德勒斯登動土，捷克官方團今天參訪半導體供應鏈的宏廣新技台南廠，宏廣新技董事長林菊梅表示，將前進捷克，預定5月在布拉格設立辦事處。

捷克貿工部次長歐榷克（Petr Očko）、投資貿易局執行長米哈爾（Jan Michal）等官方團6人，今天參訪位於台南市科技工業區的宏廣新技台南廠，聽取簡報。捷克官方團此行是了解宏廣新技廠房設備及赴捷克投資需求。

林菊梅告訴中央社記者，宏廣新技和捷克去年密集互動，也敲定投資，今年5月先到布拉格設立辦事處，建廠預定地在布拉格、德勒斯登之間，涵蓋物流中心、產線等，初估4年至5年，投資金額評估中。

林菊梅說，宏廣新技身為半導體供應鏈已有20、30年，如今隨著客戶腳步有些投資計畫，參訪後認為捷克蠻適合布局和規劃，未來將跨入產業合作，提升及輔導工業級工廠技術，再協助進入半導體供應鏈。

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宏廣新技表示，在台灣新東向全球產學研聯盟協進會安排下，捷克官方團參訪台南廠，宏廣新技也將布局歐洲市場，透過技術輸出與合作夥伴建立強鏈結，將台灣半導體材料領域研發實力和產業經驗推向國際，助力全球供應鏈發展。

宏廣新技股份有限公司生產及銷售電子級氣體、化學品及提供電子級分析技術、專業化服務，客戶群以台灣半導體行業為主要服務對象。（編輯：陳政偉）1140329

宏廣新技董事長林菊梅（圖）29日表示，宏廣新技和捷克2024年密集互動，也敲定投資，2025年5月將先到布拉格設辦事處，建廠預定地在布拉格、德勒斯登間，涵蓋物流中心、產線等，投資金額評估中。中央社記者張榮祥台南攝 114年3月29日