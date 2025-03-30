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中油：31日起汽油價格降2角、柴油降1角

2025/3/30 12:17（3/30 12:38 更新）
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台灣中油表示，31日凌晨零時起，汽油每公升價格調降新台幣0.2元、柴油價格調降0.1元。（中央社檔案照片）
台灣中油表示，31日凌晨零時起，汽油每公升價格調降新台幣0.2元、柴油價格調降0.1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北30日電）油價平穩雙機制啟動，台灣中油今天表示，31日凌晨零時起，汽油每公升價格調降新台幣0.2元、柴油價格調降0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升30.2元。

調整後，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.9元。

台灣中油表示，因美國能源資訊管理局（EIA）公布美國商用原油庫存下降，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.99美元，新台幣兌美元匯率貶值0.076元，漲幅為2.38%。

按浮動油價機制調整原則，台灣中油指出，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.4元及1.1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.5元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.6元及1.2元。

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油價平穩雙機制啟動後，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.2元、0.1元。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.6元及1.2元均由台灣中油吸收，114年累計至2月底止，台灣中油共吸收約30.17億元。（編輯：蘇志宗）1140330

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