4月民生及電業天然氣價格不調整 工業用戶漲3%

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（中央社記者曾智怡台北31日電）中油公司今天宣布，考量照顧民生，114年4月民生用戶及電業用戶氣價不調整，僅工業用戶氣價平均調漲3%，但調整後仍低於成本，未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，全球液化天然氣（LNG）現貨價格，因歐洲天然氣庫存水位遠低於去年同期，為符合歐盟天然氣儲存法規，進口業者須加速回補，與亞洲國家搶購LNG現貨，導致台灣LNG進口成本仍維持相對高檔。

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中油指出，自110年至113年吸收工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價金額已超過1300億元；114年截至2月底，工業用戶吸收金額逾20億元，導致天然氣大幅虧損。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，工業用戶平均售價仍遠低於目前成本，應適度調整其氣價以反映部分氣源成本。4月份工業用戶氣價平均調漲3%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。（編輯：楊凱翔）1140331