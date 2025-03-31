經部：俄烏戰爭後國際制裁加強 出口管制與友盟一致

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（中央社記者劉千綾台北31日電）有關媒體報導政府管制高階工具機業者出口俄羅斯，掐斷業者生存命脈，經濟部說明，俄烏戰爭爆發後，主要國家加強對俄制裁和出口管制，台灣出口管制範圍與美國、歐盟和日本等友盟一致，違反者不僅違反台灣相關法令，友盟也將採取罰則。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，俄羅斯111年2月入侵烏克蘭後，主要國家均加強對俄羅斯制裁及出口管制。以美國為例，除限制包括電子零件、工具機在內的軍商兩用貨品不得輸出俄羅斯，更要求所有以美元交易的銀行不得受理管制貨品出口俄羅斯的金融匯兌，並將凍結違反管制措施業者（包括外國廠商）的美國資產。

歐盟方面，則已發布16輪制裁措施，針對金融、貨品管制實施嚴格限制；日本、韓國等國亦共同響應。

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經濟部表示，自111年4月起針6度公告輸往俄羅斯及白俄羅斯高科技貨品管制清單，管制範圍與友盟一致。此外，為使業者了解台灣及國際管制及制裁俄羅斯趨勢，經濟部年度均舉辦15場以上宣導會，部分場次邀請國外官員、律師擔任講師，向業者說明主要國家制裁的域外管轄效力，以協助業者取得友盟關鍵零件及維護台灣產業聲譽。

為積極協助台灣機械業者分散出口市場，經濟部113年起提供20億元予中國輸出入銀行辦理機械出口貸款，提供資金及利息優惠；並加碼補助公協會及個別廠商海外參展攤位補助。此外，經濟部並於國際大展中，辦理整合行銷活動及媒合洽談會，並邀請海外買主來台洽談，以強化智慧機械品牌形象，協助業者掌握國際市場商機。（編輯：楊凱翔）1140331