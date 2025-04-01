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富邦與日盛投信完成合併 目標亞洲一流資產管理公司

2025/4/1 15:18
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）富邦與日盛投信合併案今年1月21日獲金管會核准後，富邦投信今天宣布，雙方4月1日正式完成合併，富邦投信董事長黃昭棠期許，未來能發揮合併綜效，朝向亞洲一流資產管理公司目標邁進。

富邦金控去年11月宣布，子公司富邦投信將以現金對價方式100%合併日盛投信；合併案今年1月獲金管會核准。

富邦投信今天宣布，雙方於4月1日正式完成合併，並於3月31日晚間完成系統轉換作業，合併後首個營業日，各系統平台均運行順暢。

黃昭棠表示，雙方合併後將有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並強化業務銷售動能、市場競爭力，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

此外，原與日盛投信之間的各項權利義務關係，將由富邦投信概括承受，以確保客戶權益。

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為提供客戶良好服務，有關合併後客戶權益與功能異動等項目，富邦投信官網特別建置合併專區，規劃客戶權益、服務據點異動、數位平台調整等單元，並提供「官方網站教學懶人包」、「交易登入教學懶人包」、「線上交易教學懶人包」與「教學影片」等，讓客戶能清楚了解各項客戶權益及功能異動。

富邦投信提醒，在合併轉換過程中，富邦投信不會主動要求客戶提供帳號及交易密碼等個人資料，請留意不肖人士或詐騙集團藉機行騙。（編輯：張均懋）1140401

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黃昭棠
併日盛投信獲准 富邦投信：有助擴大投資操作人才庫富邦投信砸逾18億現金併日盛投信 金管會准了
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