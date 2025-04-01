川普關稅不確定性籠罩下 亞股掙扎反彈收復些許失土

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（中央社香港1日綜合外電報導）亞洲股市今天勉強拚出一些漲勢，收盤時收復一些近期重挫失土。然而，美國總統川普準備公布大規模關稅措施，使得市場不確定性日增，投資人情緒仍相對低迷。

法新社報導，川普（Donald Trump）已警告他將在明天的所謂「解放日」公布對「所有國家」的「對等關稅」，以因應他所稱美國人多年來遭各國占便宜。因此過去這段時間，投資人急忙為此調整部位。

儘管川普昨天表示，他將公布的關稅措施會「非常仁慈」；但目前為止相關細節仍不明朗，使得股市瀰漫不確定性，一度普遍大受打擊，投資人也更加擔心經濟衰退。

川普上週宣告將對進口的汽車和汽車零件加徵25%關稅，加深市場悲觀情緒。一些分析師警告，股市震盪很可能持續，因為各國將對川普關稅做出反應，或是採取安撫行動，或是以牙還牙報復。

越南今天表示，將大幅削減一系列商品的關稅，包括汽車、液化天然氣（LNG）和一些農產品等。歐洲聯盟（EU）和台灣也表明已準備好應對方案。

亞股經歷昨天普遍重挫後，今天上演溫和復甦行情。但股市反彈恐怕仍脆弱，例如紐約股市標普500指數（S&P 500）昨天雖然收高，但總結全季表現卻是2022年以來最差紀錄。

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東京股市今天收盤微漲不到0.1%，日本因有豐田（Toyota）和本田（Honda）等大車廠對美國出口大量汽車，因此面對川普關稅大刀將首當其衝。

香港和上海股市今天皆收漲0.4%，雪梨、首爾、台北、威靈頓和曼谷股市也全都收高。但新加坡股市以小跌作收。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140401