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汎銓：矽光子、AI驅動成長 下半年獲利好轉

2025/4/2 13:32（4/2 13:41 更新）
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汎銓2日舉行球面像差修正穿透電子顯微鏡（TEM）新廠房上梁典禮，董事長柳紀綸（中）說，預計2025年6月開始進機，8月開幕，提供客戶埃米世代製程材料分析服務。中央社記者張建中攝 114年4月2日
汎銓2日舉行球面像差修正穿透電子顯微鏡（TEM）新廠房上梁典禮，董事長柳紀綸（中）說，預計2025年6月開始進機，8月開幕，提供客戶埃米世代製程材料分析服務。中央社記者張建中攝 114年4月2日
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（中央社記者張建中新竹2日電）半導體檢測服務廠汎銓董事長柳紀綸今天表示，第1季營運可能虧損，隨著矽光子、人工智慧（AI）及海外業務成長，下半年獲利可望逐步好轉。

汎銓今天舉行球面像差修正穿透電子顯微鏡（TEM）新廠房上梁典禮，柳紀綸說，預計今年6月開始進機，8月開幕，提供客戶埃米世代製程材料分析服務。

柳紀綸表示，客戶2奈米研發進展順利，委託分析需求減少，汎銓2奈米相關案件不如預期，將台灣廠部分設備轉往日本及中國廠。

柳紀綸說，先進製程部分業務將穩定成長，矽光子、人工智慧（AI）及海外業務將是汎銓未來營運成長主要動能，預期1、2年內業績可望倍數增長。

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他表示，除將擴大AI客戶專區，汎銓日本廠預計第3季開始營運，美國廠將於5月開幕營運，並計劃在歐洲設立營運據點。

柳紀綸說，目前單月營運費用約新台幣1.8億元，預計日本和美國廠營運，單月營運費用估計將提高至2.1億元，第1季營運可能虧損，下半年隨著營收攀升，獲利將可逐步好轉。（編輯：張均懋）1140402

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