32%對等關稅 北市府推中小企業意見整合平台因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅。台北市產發局今天晚間表示，這將嚴重衝擊台灣企業出口競爭力，台北市府正規劃中小企業意見整合平台，協助其因應以減少衝擊。

川普宣布課徵對等關稅措施，分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣稅率是32%。

產發局晚間透過新聞稿指出，台北市雖沒有實際的製造業，但許多企業的總部及研發中心均設立於北市，必將首當其衝面臨美國課徵高關稅所造成的衝擊。

台北市內目前設立的公司行號，產發局表示，超過9成是中小企業，在面對重大的政策調整或是市場改變時，訊息消化程度及因應能力不如大型企業。因此，對於此次美國對台關稅的課徵，許多中小企業恐因應不及。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

產發局指出，對於美國課徵關稅的影響，除持續關注並與相關智庫滾動檢討外，對於後續產生的影響，將協助掌握企業需求並向中央反映。

另外，也將規劃針對中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台，串接中央及地方的資訊與措施，協助北市企業因應，以減少衝擊。（編輯：戴光育）1140403