美股期貨暴跌 預示華爾街恐再挫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統川普宣布徵收高額進口關稅後，華爾街大受打擊，根據今晚的期貨走勢，這波衝擊可能明天還會持續。

法新社報導，格林威治時間22時35分（台灣時間7日早上6時35分），期貨交易顯示道瓊工業指數將下跌3.56%，標普500指數可能下挫3.85%。期貨是一種讓投資人能預測市場走勢的衍生性商品。

路透社報導，在川普本月2日宣布加徵關稅後的兩個交易日內，標普500指數大跌10.5%，市值蒸發約5兆美元，創下自2020年3月以來最大的兩日跌幅。

3日和4日的急挫使標普500指數自2月19日的歷史收盤高點下跌超過17%，逼近一般定義的「熊市」門檻，即下跌幅度達20%。

在期貨交易開盤前，金融服務公司Siebert Financial投資長馬勒克（Mark Malek）表示：「多頭行情宣告終結。接下來幾天市場也許會有一些反彈，但目前看來，這些漲勢也只是曇花一現。」

馬勒克說，關稅消息的發布時機恰逢第一季財報季開跑，使得市場前景看起來更加低迷。

在今天早上的談話節目中，川普的經濟顧問們試圖將關稅政策描繪為一種精明的策略調整。財政部長貝森特（Scott Bessent）在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，「沒有理由」預期會出現衰退。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

部分交易員認為股市至少會嘗試發動某種程度的反彈。

金融服務公司Interactive Brokers首席投資策略師索斯尼克（Steve Sosnick）在期貨開盤前指出：「這一週內，我們或許無可避免地會迎來反彈的一天。」但這波反彈能否持久仍是未知數。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140407