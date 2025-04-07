蘭花外銷恐受美國關稅衝擊 業界9日辦座談因應

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府成立「針對美國政府關稅緊急應變小組」，評估蘭花產業將受衝擊，業者認為，高關稅政策提高成本，將影響客戶購買意願，蘭花產業界將於9日舉辦座談會廣納意見。

台南市政府農業局提供資料指出，據農業部統計，目前美國是台灣蘭花最大出口市場，而台灣蘭花產業約一半產值來自台南，預估會是這波面臨高關稅影響很大的農產品之一，市府已與蘭花產銷發展協會保持密切聯繫，了解業者需求，並將繼續拓展歐洲與國內市場，分散對美出口風險。

玉沙農場業者張智閔告訴中央社記者，目前出口美國業務占公司營業額約6成，將種苗出口至美國後，由客戶接力栽種約10個月至1年，才會開花進入消費市場，種苗屬「半成品」，先前銷售到美國免關稅。

張智閔指出，如果真的依照美國政府公布資訊加徵32%關稅，成本增加後勢必影響客戶購買意願，減少購買數量，對公司營運恐將帶來很大影響。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，美國是台灣蘭花第一大出口市場，約占4成比例，協會及台、美雙邊業者都密切關注美國關稅政策，但目前還有許多細部資訊不是很清楚，很多美國業者也都還一頭霧水，不容易很快判斷未來可能運作模式。

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曾俊弼表示，美國業者若要在消費市場價格上反映成本，消費者接受度也有疑慮，雙邊業者都要共同面對這個議題，協會也持續與政府相關單位保持聯繫，並蒐集、評估相關資訊。

曾俊弼說，蘭花產業界預計9日在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（台灣蘭花生物科技園區）舉辦座談會，希望廣納更多意見，有助凝聚共識並擬定最佳因應策略。（編輯：陳仁華）1140407

據農業部統計，目前美國是台灣蘭花最大出口市場，而台灣蘭花產業約一半產值來自台南。圖為台南蘭花業者生產種苗。中央社記者楊思瑞攝 114年4月7日