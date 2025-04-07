旺宏3月營收攀6個月高 威剛創11個月高

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（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體廠旺宏及威剛3月營收同步攀高，旺宏達新台幣22.51億元，為6個月來新高；威剛達37.43億元，創下11個月來新高。

旺宏自結3月營收22.51億元，月增18.8%，年增6.5%。累計第1季營收61.37億元，年增6.5%。

旺宏先前表示，2025年營運重點是快速適當地去化庫存，預期將有庫存跌價損失迴轉，並帶動財務狀況好轉。

威剛自結3月營收37.43億元，月增11.98%，不過較2024年同期減少5.84%。累計第1季營收99億元，年減9.01%。

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威剛指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）記憶體價格上揚，加上客戶訂單升溫，是推升3月營收創下11個月來新高的主要動力。

威剛表示，因應DRAM及NAND Flash現貨價格快速走高，已完成採購布局，低價庫存自4月開始陸續到位，將滿足客戶需求，並為業績注入成長動能。（編輯：楊蘭軒）1140407