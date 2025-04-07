美國對等關稅衝擊 伸仁紡織討論縮編整併

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（中央社記者鄭維真彰化縣7日電）彰化伸仁紡織董事長白璨榮今天表示，近年沒賺錢已沒任何跌價空間，美國對台課徵對等關稅32%是最後一擊，再賠更多沒理由，目前考慮放無薪假，並討論相關縮編整併。

伸仁紡織股份有限公司在彰化縣伸港鄉成立40餘年，董事長白璨榮今天接受媒體聯訪表示，公司近2、3年「消失」75%客戶，不是收起來就是規模縮小，其中一間配合20年的工廠因中國大陸原料較便宜，已將訂單轉往中國，導致公司每年損失新台幣約6000萬元營業額。

白璨榮說，近年公司沒賺錢，沒任何跌價空間，若未來5年只要能不賠本或賠最少，他願意撐下去，但美國對等關稅是最後一擊，來得又急又快，讓他措手不及，再下去也不可能會好，因此考慮放無薪假、縮編，並與關係企業協調人力問題。

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面對關稅衝擊，白璨榮認為，現在只是剛開始，這波政策嚴重可能導致退貨潮，並產生額外的退貨運輸成本，全球通貨膨脹後還可能迎接通貨緊縮，衝擊遠超過SARS（嚴重急性呼吸道症候群）對經濟影響。

彰化縣政府勞工處指出，尚未接獲大量解雇通報；經濟暨綠能發展處表示，這幾天致電各業者了解狀況，縣府目前有擬定相關協助方案，待進一步討論再公布。（編輯：郭諭儒）1140407