關稅衝擊中市府邀產業界座談 中科連繫廠商反映需求

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）因應美國對等關稅影響，台中市長盧秀燕今天邀集台中市產業公協會代表座談，並宣布4大對策及2大訴求；中科管理局長許茂新則說，正聯繫廠商了解問題及代為反映需求。

因應美國對等關稅政策帶來的影響，盧秀燕今天邀集台中市產業公協會代表座談，掌握業者受衝擊情形；她在聽取產業界意見後，會中宣布4大對策，並向中央提出2大訴求。

盧秀燕表示，包括1週內針對各產業公協會美方訂單情形完成調查、擴大對非美市場拓銷參展補助、勞工扶助方案、專案小組即時輔導，也呼籲中央1年內不要抽緊銀根、立法院不分朝野盡速通過新台幣880億元補助方案等，全力協助企業減輕美國關稅衝擊。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳呼籲政府維持資金流動，1年內避免抽銀根；台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂則建議，可成立專案小組即時協助企業對接中央資源降低衝擊，並輔導企業升級轉型。

台中市工業會榮譽理事長林國全分析，這波關稅衝擊恐影響一般製造業約200萬名勞工就業，盼市府勞工局能提供員工輔導與協助；台中市工業區廠商協進會副理事長陳錫忠表示，盼政府提高投資抵減比例，同時提高設備汰舊換新補助額度。

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台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜則盼政府擴大外銷市場，協助廠商拓銷國際；台灣機械工業同業公會常務理事張仕育指出，以工具機為例，對美既有訂單及準備出口訂單，目前因未來情勢不明幾乎都先暫緩出貨，盼政府全力協助因應。

此外，對於中科園區廠商，許茂新告訴中央社記者，正了解廠商應對及影響情形，目前廠商還在進行內部評估，政府有心要協助解決，將持續關心，並積極連繫廠商了解問題，代為向中央反映廠商需求。（編輯：陳仁華）1140407