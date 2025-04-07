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創意3月營收攀同期新高 智原創下歷史新高

2025/4/7 18:08
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（中央社記者張建中新竹7日電）特殊應用晶片廠創意和智原3月營收同步攀高，其中，創意達新台幣28.92億元，為歷年同期新高，智原達34.83億元，創下歷史新高。

創意自結3月營收28.92億元，月增38.2%，年增31.9%；累計第1季營收70.24億元，季增16.62%，年增23.4%。創意3月營收和第1季營收，皆創同期新高。

創意統計，第1季客戶委託設計（NRE）營收季減27%，不過量產營收季增36%，是推升整體第1季營收成長的主要動力。

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智原3月營收34.83億元，月增22.76%，年增312.16%；累計第1季營收74.38億元，季增151.88%，年增188.41%。智原3月營收和第1季營收，同創歷史新高。

智原指出，量產營收增加是推升3月營收和第1季營收創新高的主要動能，其中，先進封裝採取代客戶採購高頻寬記憶體（HBM）策略，大舉貢獻營收，不過將影響毛利率滑落。（編輯：楊蘭軒）1140407

#創意
#智原
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