因應美國關稅風暴 北市：已研議輔導產業等措施

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（中央社記者劉建邦台北7日電）美國對等關稅風暴來襲，台北市政府拜會北市相關公會，北市產發局今天表示，企業提出外銷產業將受影響，恐讓民眾對經濟前景悲觀等看法，市府已研議輔導產業等措施。

台北市政府產業發展局發布新聞資料指出，因應美國政府宣布對台灣課徵32%關稅，對相關產業帶來衝擊，市長蔣萬安帶領市府團隊，接連拜訪內科發展協會、台北市進出口商業同業公會、台北市商業會等產業公協會，了解第一線企業面臨的挑戰，作為市府研擬因應措施參考。

產發局表示，企業代表在座談會提出多項建議，有業者反映在美國經營生意，受32%關稅影響，由台灣進口原物料成本將大幅增加，建議中央政府積極與美國談判降低關稅。

此外，有業者建議政府輔導企業結合東南亞業者在美國設組裝基地，降低關稅影響，及加強拓銷美國以外市場等。

產發局指出，另有業者在座談會提及，雖內需產業目前未受影響，但外銷產業一旦普遍受影響，將造成民眾對經濟前景悲觀，不敢消費，導致內需產業受衝擊，建議政府穩定市民消費信心，尤其是對弱勢民眾提供必要協助措施。

蔣萬安透過新聞稿表示，除產發局已研擬產業因應措施，北市勞動局對此次可能受影響較大的產業將進場訪視輔導，如有無薪假或大量解雇，將主動啟動輔導，像是臨時上工計畫。

他說，勞動局也會整合社會局資源提供弱勢民眾協助方案；市府會持續整合產業意見，利用各種管道向中央政府反映。

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產發局表示，因應美國關稅政策，已啟動中小企業需求及意見彙整資訊整合平台，主動蒐集企業可能面臨問題，除協助反映相關意見給中央政府，將密切關注後續關稅談判情勢。

產發局指出，將視後續狀況研議對台北市受衝擊產業進行輔導、紓困、就業協助等因應措施，如加碼數位轉型與淨零永續發展、擴大新創產業獎勵、拓展多元國際市場等計畫。（編輯：方沛清）1140407