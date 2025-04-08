美對等關稅衝擊屏東產業 縣長盼談判守護業者權益

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）美國總統川普對等關稅政策影響遍及全球，屏東縣長周春米今天表示，目前盤點出蝴蝶蘭、金屬及鱸魚等產業受到影響，盼透過談判守護業者權益。

周春米今天出席「六堆醬讚客家特展開幕行銷活動」，媒體詢問有關美國對等關稅下屏東受衝擊狀況。周春米接受媒體聯訪表示，目前盤點出蝴蝶蘭、金屬及鱸魚等產業受到影響，其中又以出口比例占5成的蝴蝶蘭影響最大。

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周春米說，屏東與台南都是蝴蝶蘭重要產區，輸到美國有一定比例，與業者緊鑼密鼓聯繫，盼透過談判守護業者權益；另外也針對產業貸款部分連結中央政策、傳統產業轉型等，希望大家能順利通過此次關稅貿易考驗。

因應美國對等關稅，屏東縣政府提出短期補貼及協助，包含補助中小微企業方案，貸款額度新台幣250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月；研發轉型補助每案加碼上限250萬元；爭取海外訂單補助每案加碼上限250萬元；補助外銷蝴蝶蘭業者每公斤10元，並針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚辦理國內外行銷，拓展市場通路。採專案方式從簡從速從寬辦理。（編輯：張雅淨）1140408