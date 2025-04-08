COMPUTEX 5/20登場 恩智浦執行副總裁受邀來台演講

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（中央社記者劉千綾台北8日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）5月登場，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等人受邀發表主題演講。外貿協會今天再度公布產業巨擘來台演講資訊，恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen將於5月20日發表主題演講，聚焦邊緣人工智慧等議題。

貿協今天發布新聞稿表示，邀請恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題，將於5月20日下午3時在COMPUTEX 2025發表主題演講。

貿協表示，身為全球汽車與工業物聯網市場領導廠商，恩智浦半導體持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案。秉持「共生、共好、共創（Brighter Together）」企業理念，恩智浦致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界變得更美好、更安全、更有保障。

Jens Hinrichsen 是恩智浦半導體執行副總裁暨模擬與汽車嵌入式系統事業總經理，負責領導面向汽車市場的全系統產品。

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貿協表示，Jens演講主題將深入探索AI的重要轉變，包含從雲端AI到邊緣分散式智慧的真正自主未來，並為現實世界的不可預測性做好準備。

2025年台北國際電腦展將於5月20日至5月23日登場，今年吸引近1400家廠商參加，使用約4800個攤位，展覽面積達8萬平方公尺，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等3大主題。（編輯：潘羿菁）1140408