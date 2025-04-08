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房市交易趨涼 國產署標售50戶都更分回宅全數流標

2025/4/8 16:50
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（中央社記者張璦台北8日電）財政部國產署北區分署標售都更分回宅，鄰近台北市捷運忠孝復興站的「台北星鑽」等一共50戶標的，今天均因無人投標而流標。市場認為，這次標售的大多是高總價物件，之所以乏人問津，主要還是與央行信用管制效果發酵，以及全球股災導致民眾手頭資金趨緊有關。

國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求，才會辦理標售。

國產署北區分署今年初一口氣釋出台北市62宗都更分回房地，最終僅3戶標脫，3月12日再次公告釋出50宗，訂於今天開標。根據開標結果，50戶標的都因為無人投標而流標，包含備受熱議的台北市大安區「台北星鑽」18宗房地。

市場人士分析，目前整體房市交易趨涼，這次標售的標的中，以「台北星鑽」而言，每戶底價落在新台幣3億元至4.7億元之間，其他物件總價也大致落在5000多萬元至1.4億元左右，總價相對偏高。

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市場人士認為，先前央行選擇性信用管制已將高價住宅最高貸款成數調降，意味買家要口袋夠深，才能籌到足夠的自備款去買高價屋。再者，美國總統川普對等關稅措施導致全球股災，股票投資人手頭資金相當緊，自然就不會將目光放到不動產上。

國產署官員則指出，目前房市買氣確實較為清淡，但國產署持有都更分回宅期間都要負擔相關管理成本，所以仍預期會繼續適時辦理標售，下次標售時間預計落在4月底。標售底價方面，估價有效期為6個月，以「台北星鑽」來說，下一次重新評定招標底價預估是在6月左右，但底價調整與否，都須經專業估價委員會綜合評估而定。（編輯：張若瑤）1140408

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