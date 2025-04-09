國安基金獲授權進場 法人：觀察台股能否拚反彈

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（中央社記者何秀玲台北9日電）美國關稅風暴仍罩頂，美股8日反攻無力收盤盡墨；國安基金昨天決議執行市場安定任務，最快今天進場護台股，啟動可運用資金新台幣5000億元。法人表示，觀察台股今天是否有望反彈，本週市場也關注美國3月通膨數據CPI，以觀察美國通膨是否趨緩。

街口投信表示，本週有多項數據公布，其中市場關注聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要、CPI與美國生產者物價指數（PPI）等通膨指標數據，以及將發布財報的大型銀行股，提供對未來景氣的相關預期。

川普發動貿易戰仍使市場烏雲罩頂，華爾街股市8日吐回盤中強勢反攻取得的漲幅、終場收低，其中標普500指數為近1年來首次收盤失守5000點。

道瓊工業指數跌320.01點或0.84%，收37645.59點，標普500指數下挫79.48點或1.57%，收在4982.77點；那斯達克指數重摔335.35點或2.15%，收15267.91點，費城半導體指數滑落132點或3.57%，收3562.94點。

川普宣布對等關稅措施，台股在結束清明連假後連日重挫，近2個交易日指數累計下挫2838點，滑落至18459.95點。

籌碼面來看，三大法人8日合計賣超台股485.63億元，其中自營商賣超126.72億元、連7賣；投信賣超17.08億元，外資轉為賣超341.83億元。

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權王台積電繼7日重挫跌停，大跌94元後，8日跌勢收斂，下跌32元，收在816元。台積電近2個交易日累計下跌126元，市值縮水3.26兆元，滑落至21.16兆元，影響大盤1015點。

另一權值股鴻海在清明連假後連2日跌停，累計下跌28.5元、跌幅達18.5%；今年以來，鴻海大跌59元，累計跌幅32%，市值蒸發達8196億元。若以鴻海創辦人及大股東郭台銘持股約17.42億股粗估，今年以來持股市值蒸發近1028億元。（編輯：張均懋）1140409