住展：房市信心不振 北台灣第1季推案量年減25.6%

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（中央社記者何秀玲台北10日電）住展雜誌統計，北台灣今年第1季住宅案新成屋、預售屋總推案量約新台幣2380.3億元，年減25.6%。住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年第1季房市熱，以及前年平均地權條例修法的延後推案，激發高水位推案量，今年瀰漫在貸款不易與寬限期受限的信心不振，大顯兩樣情。

住展雜誌今天發出新聞稿指出，今年第1季北台灣除了在地買盤較穩定，量體起伏不大的宜蘭地區，微增18.3億元推案量之外，其餘均走頹勢；基隆市少了去年熱潮帶動的指標案上場，今年回歸二線地帶本質，第1季只推出5億元量體，大減94.2%。

北北桃竹4熱區以新竹地區減幅最大，為46.8%，台北市也有30.3%的減幅，建商退避三舍態勢明確。

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談到未來展望，陳炳辰指出，傳統第2季為房市旺季，建商盡本分推案，還有台北市南港區、桃園市龜山區，與新北市林口區、三重區，以及新竹地區的東區、新豐鄉將有指標建案。

他說，由於多為熱區地帶的知名建商話題案，加上也會有小宅規劃，配合低首付的訴求，可顯個案亮點。而今年上半年推案表現，因第2季有創史上天量的單一新案支撐，與去年上半年有得比拚，股市的過度起伏，是否影響資金轉往穩健的房市則值得注意，若確有此情況，將有利下半年房市起死回生。（編輯：潘羿菁）1140410