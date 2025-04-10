對等關稅暫緩 彰化織襪業：有客戶催訂單7月前出貨

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）美國宣布對等關稅暫緩90天，台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞今天說，有客戶擔心未來又有變數、盼現有訂單7月前盡快出貨，也盼政府快穩定關稅問題，帶給業界好消息。

美國原宣布4月9日起，對台灣課徵32%對等關稅，不過，美國在美東時間9日下午，宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，台灣名列其中。

黃翠霞接受中央社記者電訪說，今天聽到對等關稅暫緩實施90天消息，稍微鬆了一口氣，但許多客戶及業者仍忐忑不安，擔心90天後關稅是否又調漲。

黃翠霞表示，前幾天有些客戶持觀望態度，要求延緩出貨，看台美談判後再決定下一步；有客戶在得知高額對等關稅暫緩後，希望製造商趕在7月前將現有訂單盡快出貨，以免之後稅率有變化。

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彰化縣社頭鄉被稱為台灣織襪故鄉，部分業者反映，高額對等關稅對原本已經營不易的產業是雪上加霜。樂活襪之鄉博物館業者說，期許政府在90天內談判成功，帶來好消息。

自己也在社頭經營織襪廠的黃翠霞也建議，政府應盡快穩定關稅問題，與美國談妥能讓台美貿易長期合作的結果，給產業界一個好消息，繼續將台灣產品銷往美國。（編輯：陳仁華）1140410