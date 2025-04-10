富邦媒3月營收創同期次高 網家年減0.55%

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（中央社記者何秀玲台北10日電）電商龍頭富邦媒3月受惠於女王節檔期促銷及天氣轉換帶動相關商品銷售，單月營收為新台幣89.56億元，年減0.75%，創歷年同期次高；PChome網家3月營收29.6億元，年減0.55%。

富邦媒第1季累計營收為264.05億元，年減1.76%。富邦媒表示，去年開始布局的廣告業務，預計在今年4月啟動全新零售媒體廣告產品「momo聯播網」，整合站內與站外主流媒體平台，打造一鍵同步投放的新型態廣告，希望提升廣告投資報酬率（ROAS），強化廣告轉換效益與整體投放效率。

富邦媒指出，推出momo聯播網，代表平台廣告觸角進一步拓展至站外媒體場域。

PChome網家第1季營收為89.49億元，年減7.26%。去年統一集團入股PChome網路家庭，持有3成股權。

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統一企業董事長羅智先日前接受中央社訪問指出，入股網家後，網家將可在穩定環境下持續發展，「網家在電商經營基礎上，本就擁有紮實業務和優秀的經營人才，在這種穩定的大條件下，自然可以有諸多可期待的發展。」

電商集團美而快3月營收為2.23億元，年增0.5%；第1季營收7.48億元，年增3.27%，創歷年同期次高。美而快表示，目前旗下10間複合式實體店UR LIVING已達一定經濟規模，業績穩定成長，預計今年上半年再增設2間實體店，擴大營收規模。（編輯：張良知）1140410