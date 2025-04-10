對等關稅暫緩 竹市金屬製造廠：7月訂單擬提前出貨

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）美國總統川普9日宣布對等關稅暫緩90天，竹市一家金屬製造廠表示，關稅政策變數大，除了加速運送原本暫停出貨產品，也正與客戶討論將未來訂單提前生產、交貨。

美國原宣布4月9日起，對台灣課徵32%對等關稅，不過，美國在美東時間9日下午，宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，台灣名列其中。

新竹市一家金屬製造廠陳姓業者向中央社記者表示，公司直接外銷至美國商品比例不高，多數為間接外銷產品，例如汽車、泵浦所需零件等，經由其他下游代工廠組裝加工後再出口至美國。

陳姓業者說，美國宣布對台灣課徵32%對等關稅後，隨即接獲客戶通知，原訂於4月出貨商品須暫緩出貨，預計於7月出貨訂單也暫停生產，估計損失約新台幣600萬元。

他說，今天上午得知對等關稅暫緩90天後，客戶立刻通知恢復出貨；雖然7月訂單仍暫緩生產，但雙方已展開討論，評估能否提前生產與出貨，以把握這90天緩衝期，把握這90天。

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竹市鼎億玻璃工業公司總經理陳慶齡向記者說，玻璃容器幾乎為客製化產品，全球較具規模玻璃製造業幾乎都受美國高額對等關稅影響，美國客戶暫時找不到新供應商、提出相對應措施，目前只能照常訂貨。

竹市米粉業者蔡勝興接受記者電訪表示，目前新竹市米粉業者對美國外銷量約佔總銷量5成，目前並非生產旺季，加上米粉保存期限可達2至3年，目前尚未明顯感受到對等關稅影響，但仍須觀察後續發展，若恢復高關稅措施，最終恐只能調高售價，成本將轉嫁給消費者。（編輯：陳仁華）1140410